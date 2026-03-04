Al Bayan
الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنلندي أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية

وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا..تناول التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد فخامته خلال الاتصال تضامن فنلندا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة ودعمها كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أرضيها ومواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الفنلندي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.