Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس سريلانكا الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات وتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

undefined's profile picture

وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة..مؤكداً تضامن سيرلانكا مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامته لموقف سريلانكا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي.