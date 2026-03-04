الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية أمام مجلس حقوق الإنسان وتؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع

جنيف- وام، دبي - البيان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية وفقاً للقانون الدولي، لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في إطار مشاركة الدولة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

انتهاك لسيادة الدولة

وأوضحت مطر أن دولة الإمارات تتعرض لاعتداءات وهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية داخل الدولة منذ 28 فبراير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء وإصابة 58 آخرين، وشددت على أن هذا العدوان السافر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، وتجاهلاً تاماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت رفض الإمارات القاطع لاستخدام أراضيها كمنصة لتصفية الحسابات أو توسيع رقعة النزاعات، وأدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة.

ضبط النفس

وقد دعت إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لحفظ أمن المنطقة.

واختتمت مطر البيان بالإشارة إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية، والعديد منهم ممثلون في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الهجوم لم يكن موجهاً ضد دولة الإمارات فحسب، بل ضد المبادئ الدولية ذاتها، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت، الأحد، رضا عامري، السفير الإيراني لدى الإمارات، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة الدولة واحتجاجها بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الإيرانية، مؤكدة أن استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لأمنها الوطني وانتهاكاً واضحاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.

رفض أي أعذار

وعبّر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية.

وعرّضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول، دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.

كما أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من إيران وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة.

والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرّضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تهديد الأمن

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.