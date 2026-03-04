برلمانا إيطاليا وجمهورية القمر يؤكدان تضامنهمامع الإمارات ويدينان الهجمات الإيرانية

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتَي تضامن رسميتين من كل من لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية،.

ومستدران عبدة، رئيس البرلمان الاتحادي الوطني لجمهورية القمر المتحدة، أعربا فيهما عن تضامن بلديهما الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإدانتهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة

وأكد لورينزو فونتانا، خالص تضامن الجمهورية الإيطالية مع دولة الإمارات وشعبها في ظل الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء تطورات الأوضاع، ومشدداً على حرص إيطاليا على سلامة المدنيين.

كما شدد على إيمان إيطاليا الراسخ بأهمية الحوار، واحترام القانون الدولي، وتضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد، باعتبارها ركائز أساسية ينبغي اعتمادها في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

إدانة

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس البرلمان الاتحادي الوطني لجمهورية القمر المتحدة، عن إدانته الشديدة واستنكاره القاطع للهجمات الإيرانية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تضامن

وشدد على وقوف البرلمان الاتحادي الوطني بجمهورية القمر المتحدة بتضامن كامل وثابت مع دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً دعم بلاده لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في صون الاستقرار والأمن في المنطقة. إلى ذلك، أكد وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تضامنه مع دول الخليج التي تتعرض لهجمات واعتداءات مباشرة من إيران.

الضربات

وأعرب الوفد في بيان أصدره في بروكسل أمس، عن التضامن الواضح والثابت مع دول الخليج ذات السيادة التي تعرضت لهجمات مباشرة من قبل إيران. وقال «إن الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً ومقلقاً للغاية، حيث تنتهك سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».

تهديد الاستقرار

وقال إن هذه الأعمال تعرض حياة المدنيين للخطر وتهدد استقرار منطقة ذات أهمية استراتيجية للجميع واصفاً الدول العربية بأنهم شركاء راسخون للاتحاد الأوروبي تقوم العلاقات معها على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، ويرتبط أمنها واستقرارها ارتباطاً وثيقاً بالثقة الاقتصادية العالمية وحماية الممرات البحرية الرئيسية.

وأكد البيان مجدداً على الحق الأصيل للدول في الدفاع عن أراضيها وشعوبها، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة السريعة إلى الحوار الدبلوماسي.

احترام السيادة

ودعا البيان إيران إلى وقف جميع الأعمال العدائية واحترام سيادة الدول المجاورة احتراماً كاملاً، وقال إن السلام والأمن في الخليج لهما أهمية عالمية ويجب أن نبقى واضحين ومتحدين وحازمين في دعمنا للاستقرار والحوار.

رئيس مجلس النواب الإيطالي يعبر عن قلق بلاده إزاء تطورات الأوضاع ويؤكد حرص بلاده على سلامة المدنيين

وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي يؤكد تضامنه مع دول الخليج