رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المالديف بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف.. بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الرئيس المالديفي خلال الاتصال عن رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.. مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الدكتور محمد مويزو لموقف المالديف الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري للأعمال التصعيدية واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.