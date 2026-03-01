ريم الهاشمي: الإمارات قادرة على حماية نفسها وكل من يعيش على أرضها

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دول الإمارات العربية المتحدة تمتلك أفضل أنظمة الدفاع في العالم، وأنها قادرة على حماية نفسها وكل من يعيش على أرضها، مشددة على أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات ودولاً عربية "غير قانونية وغير مبررة".

وقالت معاليها في في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن إيران "قامت بإجراءات غير قانونية وغير مبررة بشن هجمات على الإمارات وعدد من الدول الأخرى في الخليج وخارجه، وهو أمر غير مقبول".

وتابعت معاليها: "لدينا أحد أفضل أنظمة الدفاع في العالم، ونحن واثقون من قدرتنا على مواصلة دعم بنيتنا التحتية وحماية من يعيش هنا، من المهم أن نؤكد للمواطنين والمقيمين أننا نملك أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم، وأننا نفعل كل ما بوسعنا لضمان استمرار الأمن والسلامة".

وأضافت: "مهما كان المسار الذي سيختارونه سنكون مستعدين له. لا نريد مزيدا من التصعيد وندعو إلى الهدوء"، مضيفة معاليها إلى أن "الكرة في ملعب إيران بشأن كيفية تعاملها مع الجوار الذي كان تقليدياً جاراً جيداً لها".

ونوهت معاليها إلى أن "باب الدبلوماسية لا يغلق أبداً، نريد خفض التصعيد وإيجاد ترتيبات أمنية أخرى مفيدة لهذه المنطقة الأوسع، إيران جار لنا وستظل جاراً جغرافياً، ونتشارك الكثير من النظم البيئية في منطقة مترابطة، لكن من المهم إدراك أن الأمر يتطلب طرفين".

وعن الهجمات الإيرانية على الإمارات قالت معاليها: "في هذه المرحلة نشهد وابل هجمات ليس فقط ضد الإمارات بل ضد دول أخرى في الخليج، والأردن والعراق وغيرها، وهذا تصعيد كبير لا يعكس رغبة إيران في أن تكون جزءا متعاونا من هذا الجوار".

وأكدت معاليها على متانة العلاقات الإماراتية الأمريكية وقالت: "لدينا أيضاً شراكات قوية في دول المنطقة وخارجها، والأهم إيجاد مخرج من مزيد من الحرب في هذه المنطقة التي شهدت ما يكفي".