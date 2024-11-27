جائزة التميز الحكومي العربي.. نقلة نوعية في بناء الفكر القيادي الإيجابي

نجحت جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت في العام 2019 بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في التحول إلى منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات في العمل الحكومي العربي، وخلق حراك جديد لتطوير مفاهيم الإدارة في العالم العربي.

وقد كشفت الجائزة منذ إطلاقها عن طاقات عربية مبدعة من خلال إبرازها قصص نجاح وأمثلة لنماذج ملهمة في الفكر الابتكاري والرؤى البعيدة لتطوير الأداء المؤسسي وخلق آليات حكومية مرنة تتسم بالمواكبة والاستباقية، بما يحقق شعار ورؤية الجائزة «حكومات عربية، منهجها التميز، تتبادل خبراتها، هدفها خدمة المجتمع، وتنافسيتها عالمية».

وتعمل جائزة التميز الحكومي العربي، على تحفيز الإدارات العربية في مختلف المجالات لتقديم أفضل ما لديها، سواء في الأداء وفي التطوير والمبادرات أو في تقديم الخدمات، وأسهمت في إيجاد منافسة إيجابية لدى الموظفين والإدارات في المؤسسات الحكومية على امتداد الوطن العربي، وأسست لثقافة تطويرية، كما أسهمت في تعزيز ثقافة الأداء المتميز، ومنحت العمل المؤسسي الحكومي الفرصة لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

مكانة مرموقة

عوامل عدة أسهمت في وصول جائزة التميز الحكومي العربي إلى هذه المكانة المرموقة خلال فترة قياسية، لما تتصف به من رؤى استراتيجية ومصداقية كبيرة، حيث تخضع الترشيحات لآلية تقييم منهجية، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة ووفق معايير عالمية رفيعة مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية، ما جعل منها حافزاً مهماً لمواصلة التطوير الحكومي على كافة المستويات وترسيخ العمل العربي المشترك في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري، وتعزيز حضور الدول العربية في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقدمت الجائزة مساهمة رئيسية في دعم التجارب الحكومية العربية المتميزة، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، وإعادة تصميم حكومات المستقبل في الوطن العربي بحيث تعمل على استحداث آليات عمل حديثة وتطوير أدوات وحلول مبتكرة للتصدي للتحديات المستجدة، كما أسهمت في تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بالمجتمعات العربية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الإداري الحكومي، وأتاحت الفرصة لمعرفة ونشر أفضل الممارسات والتجارب الموجودة في الدول العربية.

وتتميز الجائزة بشمولها كافة الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الدول العربية، ما أكسب الجائزة تفاعلاً كبيراً خلال الدورتين الماضيتين وصولاً إلى الدورة الحالية التي تحتفي بالفائزين بفئاتها خلال حفل يقام في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم 28 نوفمبر الجاري.

أما الجوائز المؤسسية فتضم أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.