رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الإمارات

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اتصالاً هاتفياً من سردار إياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان الإسلامية، أعرب خلاله عن تضامن ووقوف بلاده إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية الباكستاني، خلال الاتصال، مساندة بلاده لما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وذلك إزاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، التي تعرضت لها أمس. وشدد على عمق العلاقات الثنائية، التي تجمع البلدين الصديقين، مجدداً موقف باكستان الداعم لأمن دولة الإمارات واستقرارها.