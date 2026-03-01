قرقاش: الهجمات الإيرانية «سافرة» ودول المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة ومخلصة لتفادي الحرب، ونبهت إلى مخاطرها على المنطقة واستقرارها.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة ومخلصة لتفادي الحرب، ونبهت إلى مخاطرها على المنطقة واستقرارها. واليوم، وإذ ندين هذه الهجمات السافرة، ومع تصاعد تداعياتها على دول الخليج العربي، تعمل منظوماتنا الداخلية باستعداد عال وكفاءة راسخة لحماية الوطن والمجتمع... أولوياتنا هي الإمارات: استقرارها وأمنها وسلامة أراضيها، وكل من يقيم على أرضها».

كما أكد في تصريحاته لسكاي نيوز عربية أن التصعيد العسكري الجاري في المنطقة كان متوقعاً منذ أشهر نتيجة غياب الرؤية العقلانية، واصفاً الهجمات الإيرانية الأخيرة بأنها تصرفات سافرة وغير مسؤولة تعكس سياسة قصيرة النظر وتزيد من تعقيد المشهد الذي بات من المبكر رسم سيناريو نهائي لطبيعة الحرب فيه.

وأوضح أن دولة الإمارات ودول الخليج لعبت دوراً محورياً لتفادي المواجهة وبذلت جهوداً مكثفة لإيجاد مخارج سياسية للأزمة، مشدداً على أن دول المنطقة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات، خاصة أنها كانت تتوقع من طهران احترام الرسائل الدبلوماسية الداعية للتهدئة بدلاً من الانزلاق نحو التصعيد.

وأكد معالي قرقاش أن إيران اليوم أحوج ما تكون لتدخل دول الخليج من أجل احتواء الموقف، مشيراً أنه لا بديل عن الحلول السياسية وضرورة الانتقال العاجل من لغة السلاح إلى طاولة المفاوضات لضمان أمن واستقرار المنطقة.