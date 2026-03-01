الإمارات.. القطاعات الحيوية بكامل الجاهزية وكفاءة وموثوقية في تقديم الخدمات

أكدت حكومات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة متانة الأوضاع الداخلية، واستمرار العمل في مختلف القطاعات الحيوية بكامل الجاهزية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في تقديم الخدمات.

وشددت الجهات المعنية في هذه الإمارات على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى، مستندة إلى منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ تقوم على التخطيط الاستباقي، والتنسيق المؤسسي الفعال، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.

كما تؤكد الحكومات التزامها بإطلاع الجمهور على أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والدعوة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، بما يعزز الثقة المجتمعية، ويضمن استمرارية الحياة الطبيعية بكل سلاسة واستقرار.

أبوظبي

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تصريحاً على حسابه في منصة «إكس»، أمس، جاء فيه: «في ظل التطورات الإقليمية الراهنة تؤكد الجهات المختصة في أبوظبي أن الأوضاع الداخلية مستقرة، وأن منظومة العمل في مختلف القطاعات الحيوية تعمل بكامل جاهزيتها، مع ضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، ووضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار كأولوية مطلقة».

وأكد البيان أن «دولة الإمارات تستند إلى منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، تقوم على التخطيط الاستباقي، والتنسيق المؤسسي المتكامل، وسرعة اتخاذ القرار استناداً إلى تقييمات دقيقة ومحدثة. وتدار المستجدات من خلال آليات متابعة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين».

كما جاء في البيان: «سيتم اطلاع الجمهور على أي مستجدات تستدعي الإعلان عنها في حينها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، كما تهيب الجهات المعنية بالجمهور تحري الدقة، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية، دعماً للاستقرار وتعزيزاً للثقة المجتمعية».

دبي

وفي دبي قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان نشره على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «في ضوء التطورات الإقليمية الجارية، تواصل دبي أداء أعمالها بشكل طبيعي، مع التأكيد أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تظل في صدارة أولوياتنا».

وأضاف البيان: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة متكاملة وفعّالة للاستجابة للأزمات، بما يضمن الجاهزية العالية والتعامل السريع مع مختلف المستجدات. وتتابع الجهات المختصة الأوضاع عن كثب وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الشركاء المعنيين، وستقوم بإطلاع الجمهور أولاً بأول على أي مستجدات تستدعي الإعلان عنها».

كما جاء فيه: «نؤكد التزامنا الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان استمرارية الحياة الطبيعية وكافة الخدمات بكفاءة».

الشارقة

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة، تواصل إمارة الشارقة ممارسة أعمالها وأنشطتها بصورة اعتيادية، مع التأكيد أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار يظلان على رأس الأولويات».

كما جاء في البيان: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة وطنية متكاملة وفعّالة لإدارة الأزمات والطوارئ، تضمن الجاهزية العالية والاستجابة السريعة لمختلف التطورات. وتتابع الجهات المختصة الأوضاع بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المعنيين، وسيتم إطلاع الجمهور على أي مستجدات تستوجب الإعلان عنها في الوقت المناسب».

وأكد حكومة الشارقة الالتزام الثابت بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان استمرار مظاهر الحياة الطبيعية وكافة الخدمات بكفاءة وانتظام».

عجمان

وأكدت حكومة عجمان أن الإمارة تواصل سير أعمالها بشكل طبيعي وجاهزية عالية بمختلف القطاعات الحيوية، مع التأكيد على أن سلامة المواطنين والمقيمين تظل أولوية قصوى.

وأضافت في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة وطنية متكاملة وفعّالة لإدارة الأزمات والطوارئ، تضمن الجاهزية العالية والاستجابة السريعة لمختلف التطورات. وتتابع الجهات المختصة الأوضاع بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المعنيين، وسيتم إطلاع الجمهور على أي مستجدات تستوجب الإعلان عنها في الوقت المناسب».

«كما تدعو الجهات المعنية أفراد المجتمع إلى تحري الدقة، واستقصاء المعلومات حصراً من المصادر الرسمية، دعماً للاستقرار وتعزيزاً للثقة المجتمعية».

رأس الخيمة

وأكدت الجهات المختصة في حكومة رأس الخيمة أن الإمارة تواصل سير أعمالها بشكل طبيعي وجاهزية عالية بمختلف القطاعات الحيوية، مع التأكيد على أن سلامة المواطنين والمقيمين تظل أولوية قصوى.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة، أمس، على حسابه في منصة «إكس» بياناً في هذا الشأن جاء فيه: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة وطنية متكاملة وفعّالة لإدارة الأزمات والطوارئ، تضمن الجاهزية العالية والاستجابة السريعة لمختلف التطورات».

وأضاف البيان: «وتتابع الجهات المختصة في الإمارة الأوضاع بشكل مستمر، وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المعنيين، وسيتم إطلاع الجمهور على أي مستجدات تستوجب الإعلان عنها في الوقت المناسب، كما تدعو الجهات المعنية أفراد المجتمع إلى تحري الدقة، واستقصاء المعلومات حصراً من المصادر الرسمية، دعماً للاستقرار وتعزيزاً للثقة المجتمعية».

دبي .. ضمان أمن وسلامة الجميع أولوية قصوى

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي قيام السلطات المعنية في الإمارة بكامل التدابير اللازمة، لضمان أمن وسلامة الجميع.

وأضاف في تغريدة له على حسابه في منصة «إكس» أمس: «تؤكد السلطات المعنية في دبي القيام بكامل التدابير اللازمة، لضمان أمن وسلامة الجميع كونها أولوية قصوى تحشد لها كل الإمكانات الممكنة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة. وناشدت السلطات المعنية الجمهور باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات أو صور».وكانت فرق الدفاع المدني في الإمارة قد تمكنت من السيطرة على حريق وقع، أمس، في أحد أبنية منطقة نخلة جميرا.

النيابة العامة للدولة تحذر من نشر وتداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر

حذرت النيابة العامة للدولة من نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات، لما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة والإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

وتؤكد النيابة العامة للدولة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق خلف ما ينشر أو يُتداول دون تحقق.

وأكدت أن كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى مجهول المصدر يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة حتى وإن لم يكن هو منشئ المحتوى. (أبوظبي - وام)







