خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة..الرئيس اللبناني يعبر عن إدانة الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول شقيقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تناولا خلاله ما تمر به المنطقة من منعطف خطير في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على أمنها واستقرارها.

وأعرب الرئيس اللبناني، خلال الاتصال، عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة..مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها واستقرارها فضلاً عن انتهاكها لمباديء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمنع تفاقم الأوضاع وتوسع الصراع بما يضع المنطقة أمام منعطف خطيرة من الاضطراب وعدم الاستقرار.