رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة اليوم خلال اتصال هاتفي..مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وملك البحرين خلال الاتصال عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات ومملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة..مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيدٍ من التصعيد.