رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا بحثا خلاله التطورات في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بحثا خلاله التطورات الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده ويهدد بانزلاقها نحو وضع خطير من عدم الاستقرار .. إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، خلال الاتصال، عن إدانة بلدها الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة رئيسة الوزراء الإيطالية لموقف بلدها الداعم لدولة الإمارات

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وعدم توسيع الصراع فيها لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين.