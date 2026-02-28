Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على عدد من الدول العربية

undefined's profile picture

وام

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الهجمات الإيرانية السافرة

التي استهدفت أراضي عدد من الدول العربية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول العربية التي شملتها هذه الاعتداءات السافرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم أن الأمن القومي العربي خط أحمر، لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، معربًا عن تضامن البرلمان العربي ووقوفه إلى جانب الدول العربية، ودعمه لها فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وشعوبها.