رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،اليوم خلال اتصال هاتفي.. مستجدات الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات والمملكة الأردنية وعدداً من الدول الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة ملك الأردن عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن المنطقة واستقرارها..مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمين ويحول دون مزيد من التصعيد في المنطقة.