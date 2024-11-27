أمين عام «مجمع الملك فهد» يطّلع على تجربة «مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف»

قام وفد من «مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، يترأسه سعد بن راشد الدوسري، أمين عام المجمع، بزيارة «مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» في دبي، للاطلاع على آليات عمل المركز وتجربته في طباعة المصحف.

وبحث فيصل عبدالله، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في «دبي للإعلام»، مدير مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، مع سعد الدوسري سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

كما اطلع الدوسري والوفد الزائر على آليات عمل المركز والتقنيات الحديثة التي يستخدمها في طباعة المصحف.

معايير

وأكد فيصل عبدالله أن المركز يلتزم بالاهتمام بطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، ووفق أحدث الآليات وعبر اعتماد وتطبيق وتوظيف أهم التقنيات العصرية وأبرز وأجدى وسائل الإنتاج، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ترسّخ وتقوي ركائز علاقة الجانبين الوثيقة، وتمثل فرصة مثالية للمزيد من التنسيق وتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث التطورات في مجال طباعة المصحف الشريف.

واستعرض المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في «دبي للإعلام»، تفاصيل ومراحل العمليات المتبعة في طباعة المصحف الشريف بالمركز والجهود المبذولة لطباعته وترجمة معانيه وتوزيعه في دول العالم، موضحاً أن المركز يحرص على استخدام أكثر التقنيات كفاءة وحداثة لضمان طباعة المصحف الشريف بجودة عالية ودقة كبيرة، وذلك تحت إشراف لجنة من هيئة الشؤون الإسلامية في دبي متخصصة في التدقيق والمراجعة.

تقدير

من جانبه، أعرب أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عن تقديره الكبير لمستويات العمل المتميزة ضمن مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، معرباً عن إعجابه بما وصل إليه المركز من مستوى متقدم في طباعة المصحف الشريف، كما لفت سعد بن راشد الدوسري إلى أن هذه الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين المجمع والمركز، بما يسهم في تعزيز دورهما في طباعة المصحف الشريف ونشره في مختلف أنحاء العالم.