رئيس موريتانيا وشخبوط بن نهيان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في العاصمة نواكشوط، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس الموريتاني، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحب الرئيس الموريتاني بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا الجهود المشتركة لتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، في العاصمة برازافيل، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات توطيد التعاون المشترك.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى رئيس الكونغو تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل رئيس الكونغو، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، بالتطور المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو.