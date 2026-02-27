ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الإكوادور

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بعد غدٍ "الأحد"، زيارة رسمية إلى جمهورية الإكوادور الصديقة، تلبيةً لدعوة كريمة من دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، دعماً لجهود تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون المشترك بين البلدين.

وتعكس هذه الزيارة حرص البلدين على تعزيز أطر الشراكات الاقتصادية، وبحث فرص التعاون في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز المصالح المتبادلة.

كما تأتي هذه الزيارة في سياق توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع شركائها في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية.