الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار والانزلاقات الأرضية

أبوظبي - وام، وكالات
أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في ولاية ميناس جرايس جنوب شرقي البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وأحدثت خسائر مادية جسيمة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، ولحكومة البرازيل وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
في الأثناء، كشفت السلطات البرازيلية، أن ما لا يقل عن 48 شخصاً لقوا حتفهم، بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل.
وأفادت قناة «سي إن إن برازيل»، نقلاً عن مسؤولين محليين بأن عدد قتلى الأمطار الغزيرة في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية ارتفع إلى 48. وقالت: «حتى الآن، حصدت الأمطار والفيضانات العنيفة أرواح 48 شخصاً».
وكانت خدمة الحماية المدنية قد أعلنت سابقاً عن سقوط 30 قتيلاً.وسجل أكبر عدد من الضحايا جراء الانهيارات الطينية في مدينة جويس دي فورا، حيث دُمّر عدد كبير من المنازل.
وفي سياق متصل، وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى اليوم الجمعة.
يذكر أن معظم مناطق البرازيل تشهد ذروة موسم الأمطار خلال فصل الصيف، الممتد من ديسمبر إلى مارس، حيث تترافق الأمطار الغزيرة مع عواصف رعدية وفيضانات وانهيارات طينية.
وقالت بلدية جويس دي فورا، إن نحو 440 شخصاً نزحوا من المدينة، حيث تسببت الأمطار في فيضانات وانهيارات أرضية، وأجبرت على تعليق الدراسة في المدارس. وأضافت أن فرقاً متخصصة استدعيت للاستجابة للحوادث والبحث عن المفقودين.
وأفادت بوابة «جي 1» الإخبارية، بأن 45 شخصاً في المدينة في عداد المفقودين، وبينهم أطفال.
وعبّر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن تعازيه في منشور على «إكس»، قائلاً: «ينصب تركيزنا على ضمان المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم النازحين، والمساعدة في إعادة الإعمار».