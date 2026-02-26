أنور قرقاش: تعامل الإمارات مع الأزمات يقدم دروساً في السياسة والأخلاق





أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تعامل الإمارات مع الأزمات يقدم دروساً في السياسة والأخلاق.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "يقدّم تعاملُ الإمارات مع الأزمات دروساً في السياسة والأخلاق، فلا تنزل إلى مستوى لا يليق بك، ولا تُجارِ خطاباً هابطاً، وتذكّر دائماً روابط الإخوة والصداقة، فهي الثابتة.. ولا تفتح جروحاً يصعب مداواتها، فالخلافات عابرة، وما يجمع أبقى، فامضِ في طريق العمل والإنجاز.

وختم معاليه: "الحكمة والرَّويّة تحتاجان إلى نضجٍ وبصيرةٍ وواقعية".