هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدشن 125 مشروعاً في كينيا

أكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن المشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة في كينيا تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمناطق المحتاجة، والتي تعاني من تحديات كبيرة في مجالات المياه والصحة والتعليم.

وقال إنه من خلال هذه المشاريع، نهدف إلى تحسين حياة الآلاف من الأشخاص، سواء من خلال توفير المياه النظيفة، أو تعزيز عملية التعليم، أو بناء مساجد تساهم في نشر العلم وتعاليم الإسلام. ويزور وفد من الهيئة كينيا، لتدشين 125 مشروعاً خيرياً جديداً، أهمها بناء المساجد، وحفر الآبار، وإنشاء المدارس والمراكز التعليمية، إلى جانب علاج المرضى وتوفير الأجهزة الطبية وتوزيع الطرود الغذائية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الأسر المنتجة وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وغيرها من المشاريع الخيرية.