محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات والكويت نموذج للعلاقات التاريخية.. كل عام وأخوّتنا تترسخ ومسيرتنا تتسارع

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: ‏«خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وأدعو الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عزّها وازدهارها.. العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تقوم على الصدق والإخلاص والثقة.. وإن شاء الله نواصل معاً تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير بلدينا وشعبينا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «كل عام وكويت المحبة قيادة وشعباً بخير... كل عام والكويت أكثر أمناً وأماناً واستقراراً وازدهاراً بقيادة أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. كل عام وأخوتنا تترسخ.. ومسيرتنا تتسارع.. ومستقبلنا يصل لآفاق أرحب وأوسع.. حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها وأدام عزها ومجدها».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «نهنئ دولة الكويت قيادة وشعباً بعيدها الوطني، ونشاركها أفراحها، مستذكرين تاريخاً من الأخوّة الصادقة والوفاء والتعاون الوثيق.. علاقاتنا مع الكويت تاريخية أرساها الآباء المؤسسون، ونواصل معاً تعزيز هذا الإرث نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للبلدين».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير. كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

شراكة استراتيجية

وتشارك دولة الإمارات، دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية أنموذجاً في متانتها وتكاملها وقدرتها على التطور في المجالات كافة، في ظل الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما تمثل علاقتهما دعامة رئيسة لوحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره. وجسدت توجيهات القيادة الرشيدة الإماراتية، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولتي الإمارات والكويت لمدة أسبوع من 29 يناير وحتى 4 فبراير 2026 في جميع إمارات الدولة، تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، تقديراً إماراتياً عميقاً لدولة الكويت الشقيقة، ولطبيعة العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتمضي العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات والكويت قدماً بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

ويحرص البلدان على ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، عبر مجموعة من الآليات واللجان المشتركة وفي مقدمتها «اللجنة العليا المشتركة» بين البلدين، والتي عقدت دورتها السادسة مؤخراً في دولة الكويت الشقيقة، وشهدت التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال السياحي للأعوام 2026 - 2028، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس للأعوام 2026 - 2028، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة والتدقيق على القطاع العام.