حمدان بن زايد: العلاقات تجسد نموذجاً أخوياً متيناً قائماً على الثقة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن العلاقات بين الإمارات والكويت تجسد نموذجاً أخوياً متيناً قائماً على الثقة. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، ونعرب عن خالص تهانينا إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عليها الأمن والاستقرار». وأضاف سموه: «تجسد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً أخوياً متيناً قائماً على الثقة والتنسيق والتكامل».