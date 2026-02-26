طحنون بن زايد: روابط تاريخية تقوم على الثقة ووحدة المصير

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج راسخ للأخوة الصادقة. وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «أهنئ قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أعيادهم الوطنية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله.. تجسد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً راسخاً للأخوة الصادقة والتعاون البنّاء، وروابط تاريخية متينة تقوم على الثقة والمحبة ووحدة المصير، ونتطلع إلى مزيد من الشراكة المثمرة لما فيه خير الشعبين الشقيقين».