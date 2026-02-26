Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

هزاع بن زايد: تمنياتنا للكويت المزيد من التقدم والازدهار

undefined's profile picture

البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني، متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «أطيب التهاني لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، راجين المولى القدير أن ينعم عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».