هزاع بن زايد: تمنياتنا للكويت المزيد من التقدم والازدهار

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني، متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «أطيب التهاني لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، راجين المولى القدير أن ينعم عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».