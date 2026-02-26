Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

سيف بن زايد: علاقاتنا تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً

undefined's profile picture

البيان

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ65، مستحضرين تاريخاً من الأخوّة الصادقة والمواقف الأصيلة التي جمعت بين بلدينا». وأضاف سموه: «في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ التعاون وتعميق التكامل، تمضي العلاقات الإماراتية الكويتية بثبات ووحدة هدف، نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً». وتابع سموه: «كل عام والكويت في رفعة وعزّ، وشعبها الكريم ينعم بالتقدم والنماء، وشراكتنا الأخوية تزداد قوةً ورسوخاً.. حفظ الله الكويت وأدام أمنها وأمانها».