سيف بن زايد: علاقاتنا تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ65، مستحضرين تاريخاً من الأخوّة الصادقة والمواقف الأصيلة التي جمعت بين بلدينا». وأضاف سموه: «في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ التعاون وتعميق التكامل، تمضي العلاقات الإماراتية الكويتية بثبات ووحدة هدف، نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً». وتابع سموه: «كل عام والكويت في رفعة وعزّ، وشعبها الكريم ينعم بالتقدم والنماء، وشراكتنا الأخوية تزداد قوةً ورسوخاً.. حفظ الله الكويت وأدام أمنها وأمانها».