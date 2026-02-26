أحمد بن سعيد: ‏تاريخنا مشترك وودنا متجذر ومسيرتنا واحدة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن تاريخ الإمارات والكويت مشترك وتجمعهما مسيرة واحدة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «‏تاريخنا مشترك، وودنا متجذر، ومسيرتنا واحدة بإذن الله.. نبارك للكويت، وأميرها وشعبها، يومهم الوطني المجيد، سائلين الله أن يديم عليهم الأمن والازدهار.. ويعزّز أخوّتنا وتعاوننا نحو غد أكثر إشراقاً لبلدينا».