لطيفة بنت محمد: ‏الإمارات والكويت.. أخوة صادقة رسختها السنوات

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دولة الكويت، قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدة سموها ‏أن الإمارات والكويت تجمعهما أخوة صادقة رسختها السنوات.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «‏الإمارات والكويت.. أخوة صادقة رسختها السنوات، ورؤية مشتركة تصنع الغد.. نهنئ دولة الكويت، قيادة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، ونسأل الله أن يحفظهم ويديم عليهم نعمة الأمن والتقدم، وأن تبقى محبتنا قوة تدفع بلدينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفعة».