عبدالله بن زايد: علاقات تاريخية عميقة بين الإمارات والولايات المتحدة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارة عمل، يقوم بها سموه إلى واشنطن.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة، لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم مساعيهما لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.

وأضاف سموه أن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين يشكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مجالات تعاون جديدة، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ قيم السلام والتعايش.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى واشنطن.

وتناول اللقاء سبل تنمية آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار مبادرة «باكس سيليكا»، المبادرة الإستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف بناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة وموجهة بالابتكار في مجال السيليكون، بدءاً من المعادن والمواد الخام الحيوية ومدخلات الطاقة، وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والخدمات اللوجستية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كشريك إستراتيجي رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطوراً نوعياً يعكس متانة العلاقات التاريخية بينهما.

وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين.

حضر اللقاءين، معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

تنسيق

إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وتناول الاتصال مجمل التطورات الإقليمية، لاسيما المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي.

وناقش سموه والدكتور بدر عبدالعاطي أهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واستعرضا جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

وتطرقا إلى التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعمل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.