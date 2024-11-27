خالد بن محمد: حريصون على تعزيز العلاقات ودعم الشراكة المتينة مع البحرين

اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة، التقى خلالها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير الجوية في المنامة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واستقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورحّب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة سموه والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الثنائية، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وفي بداية اللقاء، نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سمو ولي عهد أبوظبي، نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والرفعة والرخاء. كما جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.

كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال الزيارة، متمنياً سموه لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والازدهار.

وسام النهضة

بدوره، منح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، «وسام النهضة للملك حمد»، تقديراً لجهود سموه في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد جلالة ملك البحرين عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في المجالات المختلفة انطلاقاً من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما.

من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وامتنانه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذا التكريم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم الشراكة المتينة بين البلدين، منوهاً سموه بما تشهده علاقات التعاون المشترك من تطور وازدهار بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة. كما أشاد سمو ولي عهد أبوظبي بالحرص الدائم لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تطوير العلاقات الإماراتية البحرينية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة في مختلف المجالات الحيوية انطلاقاً من عمق الأواصر التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنياً سموه لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار والرخاء.

مباحثات

إلى ذلك، عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جلسة مباحثات رسمية مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في قصر القضيبية في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى، خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

واستعرض اللقاء الفرص المستقبلية لتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، في ضوء حرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين على المضي قُدماً في ترسيخ متانة العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الرئيسية.

وأشاد سمو ولي عهد أبوظبي، وسمو ولي عهد مملكة البحرين، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومتانة روابط الأخوة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين.

وأقام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، حضرها من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، فيما حضرها من الجانب البحريني عدد من الوزراء وكبار المسؤولين البحرينيين.

ووصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، إلى العاصمة المنامة في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

ويرافق سمو ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.