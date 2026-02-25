حمدان بن محمد: نبارك للكويت قيادةً وحكومةً وشعباً عيدهم الوطني

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للكويت قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة عيدهم الوطني.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لأشقائنا في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني… فرحة الكويت من فرحتنا … أخوّتنا راسخة ومحبتنا صادقة، ويجمعنا تاريخ واحد ومستقبل مشترك… كل عام والكويت أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح… حفظ الله الكويت وشعبها، وأدام عليها العز والتوفيق والرخاء".