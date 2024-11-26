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الإمارات

سيف بن زايد يبحث مع وزير العدل السويدي تعزيز التعاون الأمني

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البيان

دبي

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي غونار سترومر، وزير العدل بمملكة السويد الصديقة، حيث استعرضنا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، وبحثنا أهمية استخدام التقنيات المتقدمة في المجالات القضائية وإنفاذ القانون في ظل تحديات البيئة الأمنية على المستويات الإقليمية والدولية، بما يعزز مناخ الأمن والاستقرار في مجتمعاتنا، ويدفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً».