رئيس الدولة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني لبلاده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وأدعو الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عزّها وازدهارها. العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تقوم على الصدق والإخلاص والثقة. وإن شاء الله نواصل معاً تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".