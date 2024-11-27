«قمة المليار متابع» و«شروق» تدعمان برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»

أعلنت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن شراكتها مع شركة «شروق»، لدعم برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً، بمبلغ 50 مليون درهم.

ويستهدف برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها. وستدعم «شروق»، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع للقمة بـ 30 مليون درهم كتمويل واستثمار مباشر، في حين ستدعم القمة البرنامج بـ 20 مليون درهم.

وكشفت «قمة المليار متابع» عن تأهل 25 مرشحاً من الشركات الناشئة والأفراد إلى التصفيات قبل النهائية للبرنامج، حيث سيتم اختيار 10 منهم قبل الوصول إلى التصفيات النهائية لإعلان الفائزين الأول والثاني بالحصول على التمويل والدعم لأفكارهم الإبداعية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في البرنامج، خلال اليوم الختامي من فعاليات الدورة الثالثة من «قمة المليار متابع»، والتي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 - 13 يناير 2025 تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتم اختيار الـ 25 متقدماً من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى، من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات التي تقدم الدعم لأصحاب المشاريع الابتكارية والأفكار الملهمة والاستثمار فيها، وذلك بناءً على عدد من المعايير منها: جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط، وقدرة الفريق المؤسس على القيادة والتطوير.

استثمار مباشر وتمويل

وستقدم «شروق» دعماً للشركات الناشئة والأفراد ممن وصلوا إلى المرحلة النهائية في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع لقمة المليار متابع، حيث ينقسم الدعم إلى جزأين: استثمار مباشر، وتمويل بتقديم خدمات عينية.

وسيشكل الاستثمار المباشر الحجم الأكبر من دعم «شروق» وقد يتوزع هذا الاستثمار بين شركات عدة مشاركة في البرنامج، أو قد تستفيد منه شركة واحدة، ويخضع ذلك لتقييم شركة «شروق». أما الخدمات العينية فتشمل موارد تقنية، مثل سعة في خدمات الخوادم السحابية وغيرها من موارد ستشكل قيمة مضافة لهذه الشركات.

وقال محمود عدي الشريك المؤسس لـ «شروق»: فخورون بالشراكة مع «قمة المليار متابع»، القمة الأكبر من نوعها في العالم، والتي تحظى باهتمام عالمي نتيجة مساهمتها الكبيرة في تهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية، ونحن واثقون في أن هذه الشراكة ستثمر توفير حلول تمويلية واستثمارية تدعم صناع المحتوى وتعزز قدراتهم الإبداعية.

بدورها، قالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: تشهد النسخة الثالثة من «قمة المليار متابع» حضور عدد كبير من أصحاب الأفكار المبدعة، والذين يبحثون عن شركاء ممولين أو مستثمرين ليتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، وتعكس الشراكة مع «شروق» حرصنا على إبرام شراكات تساهم في دعم المعرفة، وتعزيز مساعي القمة في ترسيخ مكانة صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة المحتوى الهادف وأدوات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.