رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان بروناي ورئيس غويانا باليوم الوطني وإمبراطور اليابان بذكرى يوم ميلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، وإلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى روب يتن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة هولندا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان الحاج حسن البلقيه والإمبراطور ناروهيتو، وإلى ساناي تاكايشي، رئيسة وزراء اليابان، بمناسبة ذكرى يوم ميلاد إمبراطور اليابان، وإلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وإلى روب يتن رئيس وزراء مملكة هولندا.