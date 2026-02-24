Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان بروناي ورئيس غويانا باليوم الوطني وإمبراطور اليابان بذكرى يوم ميلاده

  • هنأوا رئيس وزراء هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
undefined's profile picture

وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، وإلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى روب يتن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة هولندا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان الحاج حسن البلقيه والإمبراطور ناروهيتو، وإلى ساناي تاكايشي، رئيسة وزراء اليابان، بمناسبة ذكرى يوم ميلاد إمبراطور اليابان، وإلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وإلى روب يتن رئيس وزراء مملكة هولندا.