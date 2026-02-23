«كهرباء دبي» تبحث التعاون الدولي في الطاقة المستدامة والابتكار

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المستدامة والابتكار، وذلك خلال استقباله روبرت هيرتزبيرغ، وهو زميل أول في «Mission Possible Partnership»، وعضو مجلس إدارة شركة فيرست بابليك هيدروجين، ووفد رفيع المستوى من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأمريكي «EPRI».

وتركزت المباحثات على تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وبناء الكفاءات وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات متعددة، تشمل الشبكة الذكية، والطاقة المتجددة.

وأكد معالي الطاير خلال اللقاء - الذي حضره المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية - الحرص على التعاون مع المؤسسات العالمية لتبادل الخبرات التقنية وصقل مهارات الكفاءات الوطنية.