جامعة الدول العربية تكرم سالم بن ركاض ضمن رواد الاستدامة

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالية بمناسبة اليوم العربي للاستدامة لعام 2026 تحت شعار «مسار التنمية المستدامة»، تزامناً مع مرور عشر سنوات على إطلاق المسار، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، حيث تم تكريم الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، ضمن رواد الاستدامة تقديراً لمسيرتهم الرائدة وإسهاماتهم المؤثرة في دعم العمل البيئي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة على المستويين الوطني والعربي.

ويأتي التكريم اعترافاً بدور سالم بن ركاض البارز في دعم المبادرات المجتمعية والبيئية، وتمكين العمل التطوعي، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في مجال الاستدامة والعمل الإنساني.