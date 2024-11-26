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الإمارات

محمد بن زايد يبحث مع رئيس الفلبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية

  • سموه: نحتفي هذا العام بمرور خمسين عاماً على بدء علاقاتنا الدبلوماسية
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البيان

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فخامة فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والاستدامة وغيرها بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والاستدامة وغيرها بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين. بينما نحتفي هذا العام بمرور خمسين عاماً على بدء علاقاتنا الدبلوماسية نؤكد العزم على مواصلة تطوير هذه العلاقات بما يعود بالخير والنماء على شعبينا".