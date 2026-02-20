عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأمريكي في واشنطن

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي سكوت بيسينت، وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار زيارة سموه إلى واشنطن ومشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام.

جرى خلال اللقاء، بحث مسارات الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في كافة القطاعات، خاصة مع قرب مرور عام على إعلان دولة الإمارات عن استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 10 سنوات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الإستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والعمل البناء، مشيرا إلى أن البلدين يحرصان على مواصلة تطوير هذه الشراكة المتميزة بما يعزز فرص النمو ويدعم رؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف العمل المشترك لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء، معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.