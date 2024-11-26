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الإمارات

سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع مقدونيا الشمالية

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وام

أبوظبي
سيف بن زايد خلال لقائه بانشي توشكوفسكي
وام
سيف بن زايد خلال لقائه بانشي توشكوفسكي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي بانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية بجمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة.

وبحث سموه مع معالي الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، كما ناقش اللقاء الدور المحوري للتعاون والعمل الدولي المشترك في سبيل تعزيز أمن المجتمعات ومكافحة الجريمة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مقدونيا الشمالية للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، ما من شأنه تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن الاعتراف برخص القيادة الصادرة من الإمارات وجمهورية مقدونيا الشمالية واستبدالها من دون الحاجة لإجراء الاختبار النظري والعملي لتسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة. حضر اللقاء ومراسم توقيع مذكرتي التفاهم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.