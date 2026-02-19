محمد بن زايد ومحمد السادس يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة الشهر المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، التهاني والأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أعربا عن تمنياتهما أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وينعم على العالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار. على صعيد متصل، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.