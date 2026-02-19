بحث التعاون بين أوزبكستان وشرطة دبي

زار الفريق عزيز تاشبولاتوف وزير الداخلية لجمهورية أوزبكستان، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على التقنيات الحديثة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان.

ورحب اللواء حارب الشامسي بالوفد الضيف، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جميع جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات مع جهات إنفاذ القانون، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات والتخصصات الأمنية.

واطلع الفريق عزيز تاشبولاتوف، والوفد المرافق، على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة.

وزار الوفد إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطلع على منظومة عمل منصة (E-crime) الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة.

كما زار الوفد إدارة الحد من الجريمة، واطلع على حقيبة نقل الأموال الذكية الجديدة الهادفة إلى إفشال عمليات سرقة الأموال.واستمع الوفد الضيف إلى نبذة عن الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والتطبيقات والتقنيات التي تستخدمها شرطة دبي، وأهم مؤشرات الإدارة والتجارب الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.