آمنة الضحاك: الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في الأمن الغذائي

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية للعاصمة الأذرية باكو يومي 16 و17 فبراير.

والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولي العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير الزراعة والثروة الحيوانية، وتعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وقطاع الثروة الحيوانية.

وقالت معالي آمنة الضحاك: إن الزيارة تجسد عمق العلاقات الإماراتية الأذربيجانية، التي تستند إلى رؤية مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتدعمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما توفره من إمكانات وفرص نوعية للبلدين. وتهدف هذه الزيارة إلى توجيه الزخم الذي أوجدته الاتفاقية نحو تعاون عملي ملموس ومسارات استثمار واضحة، بما يساهم في بناء شراكات متكاملة بين الجهات الحكومية الرئيسية وشركات القطاع الخاص في الدولتين.

وأضافت معاليها: تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً متعدد الأبعاد في مجال الأمن الغذائي ترتكز فيه على الابتكار، والاستثمار الاستراتيجي، والتعاون الدولي المؤثر، وهي مرتكزات أساسية نتطلع إلى تعزيزها هنا في أذربيجان انطلاقاً من إدراكنا لما تتمتع به هذه الدولة من إمكانات زراعية كبيرة وإرث غني في إنتاج الغذاء. ونتطلع كذلك إلى وضع خارطة طريق ديناميكية للاستثمار الثنائي في قطاعي الثروة الحيوانية والأغذية الزراعية بما يساهم في تعزيز تجارة المنتجات المستدامة، ويدعم الأمن الغذائي، ويحقق مزيداً من الازدهار للبلدين.

محاور استراتيجية

وعقدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك اجتماعاً مع مجنون محمدوف، وزير الزراعة في جمهورية أذربيجان في مقر الوزارة ركز فيه على تحديد أولويات السلع الاستراتيجية الرئيسية، والتي ستسهم في تنمية تجارة الغذاء بين البلدين، كما تم بحث فرص تنظيم واستكمال التوافق على إجراءات الاستيراد والتصدير للمنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار الإماراتي في البنية التحتية الزراعية وتنمية الأراضي في جمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات البحوث والابتكارات الزراعية للمحاصيل الرئيسية وتمكين الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للبحوث والتطوير.

كما التقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، حيث ركز اللقاء على توسيع آليات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحديد القطاعات الغذائية الرئيسية ذات الأولوية للنمو عدا الزراعة، إلى جانب توفير بيئة أكثر جاذبية لشراكات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وضم الوفد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومحمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان، وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.

وعقد ممثلو القطاع الخاص من كلا الدولتين اجتماعات تواصل وبناء علاقات عمل وبحث فرص استثمار بين الشركات والتعرف على مجالات العمل المشتركة، بما أسفر عن تعزيز العلاقات والشراكات التجارية ذات الأولوية في قطاعي الأغذية الزراعية والثروة الحيوانية، وخلق فرص الاستثمارات وتنمية الأعمال المختلفة.

واختتم برنامج الزيارة باجتماع الوفد الإماراتي مع وكالة سلامة الغذاء الأذربيجانية في مقر معهد أذربيجان لسلامة الغذاء، واطلع خلاله الوفد على الإمكانات المخبرية المتقدمة، إلى جانب إجراء مباحثات فنية معمقة، وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان بهدف ترسيخ التعاون في مجالات حيوية تشمل صحة الحيوان وسلامة الغذاء.

وأسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما نحو 2.4 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي لافت قدره 43%، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان حالياً نحو مليار دولار.