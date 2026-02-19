الإمارات والهند تعززان التعاون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

أجرى بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، زيارة رسمية استمرت يومين إلى نيودلهي ومومباي، عقد خلالها اجتماعات ولقاءات مع نخبة من قادة الأعمال والعمل الخيري، في إطار تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

والتقى جعفر شري ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، التي تجاوز حجم تجارتها مع دولة الإمارات 21.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وجاءت هذه الجولة عقب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند الشهر الماضي، التي شهدت الإعلان عن تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار في عام 2025- قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف - إلى جانب إطلاق هدف جديد يتمثل ببلوغ مستوى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وتندرج هذه اللقاءات رفيعة المستوى في إطار مهام المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية الرامية إلى تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين عبر ترسيخ الروابط بين قادة الأعمال والعمل الخيري، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أولويات التنمية المشتركة للبلدين.

وقال بدر جعفر: «تتميّز الشراكة بين دولة الإمارات والهند بكونها إحدى أكثر العلاقات الاقتصادية ديناميكية على مستوى العالم، كما أنها تعد منصة نمو استراتيجية تقوم على أسس راسخة من الثقة والكفاءات والتطلعات المشتركة. ترى الشركات الهندية دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى، فيما يعتبر المستثمرون في دولة الإمارات الهند من أكثر الأسواق نمواً وجاذبية في العالم، ما أسس لشراكة تجارية تعود بالنفع على البلدين والعالم».

وأضاف: «في إطار هذه العلاقات التجارية الراسخة تكمن روابط إنسانية عميقة بين شعبي البلدين، إذ تعيش على أرض دولة الإمارات جالية هندية كبيرة، مع تاريخ طويل من التعاون والعيش المشترك والنمو المتبادل. ويشكل المجتمع الهندي بكافة مكوناته دعائم هذه الشراكة، حيث يسهم في تعزيز نموها وازدهارها».

وخلال الزيارة، التقى بدر جعفر بقيادات في قطاعات حيوية بما فيها البنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والخدمات المالية، والصناعات الاستهلاكية، لبحث فرص توسيع الشراكات بين المؤسسات.

وقال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية (CII) الذي يضم أكثر من 300,000 شركة في مختلف أنحاء الهند: «إن الشراكة بين دولة الإمارات والهند وطيدة وتتطور باستمرار، وأصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الدولي المتكامل الذي يجمع بين الأعمال والاستثمار والأثر الاجتماعي الملموس والواضح. وتسهم مثل هذه الزيارات في توثيق الروابط بين البلدين وفتح آفاق جديدة وواعدة للنمو المستمر على المدى الطويل».