رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنغلاديش بفوز الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى محمد شهاب الدين، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة فوز الحزب الوطني لبنغلاديش في الانتخابات البرلمانية.

وبعث سموه برقية تهنئة إلى الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وإلى ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس محمد شهاب الدين، بمناسبة فوز الحزب الوطني لبنغلاديش في الانتخابات البرلمانية.

وبعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى طارق رحمن، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى البين كورتي، رئيس وزراء جمهورية كوسوفو.

كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.