الإمارات تستضيف علماء من 12 دولة وتطلق برامج متنوعة برمضان

تستضيف الإمارات، على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال شهر رمضان، نحو 20 عالماً من مصر وعمان والبحرين والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان وإندونيسيا وكازاخستان والهند وباكستان وبنغلاديش.

أعلن ذلك معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال إحاطة إعلامية لاستعراض إنجازات الهيئة وخططها وبرامجها الرمضانية، مشيراً كذلك إلى أن الهيئة ستقوم بتوزيع 90 ألف نسخة من المصحف الشريف، على نفقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مساجد الدولة والشركاء الاستراتيجيين والجمهور خلال الشهر المبارك.

وأوضح أن الهيئة تتولى استضافة هؤلاء العلماء، والإشراف على برنامجهم الرمضاني، ليغطي كافة إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الفعاليات الدينية تتضمن برنامج «بالحكمة» في ثلاثين درساً، و«الكراسي العلمية» لتفسير سور من القرآن الكريم، في جوامع مختارة بأبوظبي، يقدمها ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

وأشار معاليه إلى أن رمضان هذا العام، يأتي ضمن مبادرة «عام الأسرة»، وأن خطة الهيئة تستهدف جميع مكونات البيت الإماراتي، باستخدام أفضل الوسائل التقنية والرقمية والموارد البشرية المؤهلة، بالتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية. وأضاف أن تحضيرات الهيئة بدأت قبل عدة أشهر، لتأهيل الكوادر، وتجهيز المساجد ومرافقها لتقديم أفضل الخدمات.

40 ألفاً

وأصدرت الهيئة مطبوعات توعوية، منها «هدى وبينات» بحوالي 40 ألف درس فقهي، و«خواطر رمضانية» بحوالي 40 ألف خاطرة، إضافة إلى إصدارات إلكترونية، مثل «الصيام جُنة»، و«الصيام قيم وارتقاء»، و«القرآن هدى ونور»، و«الزكاة طهارة ونماء». وأكد معاليه على ضرورة مراعاة الأئمة لأحوال المصلين والاعتدال في صلاة التراويح، ودعا مرتادي المساجد للحفاظ على هيبتها واحترام الأنظمة وتجنب الصلاة عند المرض. وعن تطوير المساجد، أوضح أن الهيئة افتتحت مساجد جديدة بأسماء إمارات الدولة السبع، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، ويتوقع افتتاح 66 مسجداً جديداً، كما تم تشجير وزراعة نحو 12,500 شتلة في 224 مسجداً، ضمن حملة «نزرع مساجدنا».

وتستضيف الهيئة فعاليات علمية واجتماعية، أبرزها ملتقى «30 عاماً على خطبة الجمعة الموحدة»، وملتقى «مآذن العين» الذي يسلط الضوء على المساجد التاريخية، مثل مسجد «النطلة»، ومنتدى «القباب»، إضافة إلى ندوات «بيتنا واحد»، التي تركز على الأسرة.

تشمل المبادرات المجتمعية «فرجان الإمارات»، و«فنر رمضان»، و«وصية زايد»، و«بيت المبروكة»، و«صحتنا غير في رمضان الخير»، و«ساعة كون». كما تم تخصيص خطب الشهر لأول مرة لوقفات وومضات تدبرية مع سور القرآن الكريم، واعتمدت الهيئة مبادرات قرآنية، مثل «مصحف الحناجر الإماراتية» و«ختمة العائلة - ولاء ووفاء»، التي تشمل نحو 6,000 ختمة.

الوقف والزكاة

وفي قطاع الوقف والزكاة، حققت الهيئة إيرادات قياسية في 2025، بلغت حوالي 476 مليون درهم، شملت الزكاة بحوالي 327 مليون درهم بزيادة 1 %، والوقف بحوالي 149 مليون درهم بزيادة 67 %، نتيجة حملات إعلامية متنوعة. وأطلقت الهيئة المنصة الوطنية للزكاة، ومبادرة «وقف مواليد الخير» لتعزيز الصدقة الجارية.

كما أطلقت النسخة المحدثة من تطبيق (awqaf.ae) لتسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة، ودفع الزكاة والتبرع للوقف، والتسجيل للحج، وبدأت بتأهيل أكثر من 5.000 إمام وخطيب وواعظ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وشركات متخصصة.