رئيس الدولة ونائباه يهنئون شعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بحلول رمضان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «أبارك لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر سلام واستقرار في المنطقة والعالم أجمع. رمضان شهر الخير والعطاء والتكافل المجتمعي ومساعدة الآخرين، وفرصة لتعزيز التراحم والترابط على مستوى الأسرة والمجتمع».

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لشعب دولة الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك... شهر كريم وموسم فضيل.. شهر الخير والعطاء وصلة الأرحام واجتماع الأسر وتطهير النفوس.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام.. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

كما قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على «إكس»: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية، ونتشارك هذه المناسبة مع العالم، في ظل قيادتنا الرشيدة، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة. رمضان فرصة لتعزيز قيم التراحم والتكافل بين الشعوب، وتقوية ترابط الأسرة، وترسيخ معاني العطاء والتعايش الإنساني».