القنصل المصري في دبي يزور وحدة الصحف ومركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام

زار القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي حسام حسين، وحدة الصحف ومركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام، وتعرف إلى آلية سير العمل، في تغطية القضايا المحلية والاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والإقليمي. وكان في استقبال القنصل، سعود الدربي، رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار، وحامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة البيان، وإبراهيم شكرالله رئيس تحرير الإمارات اليوم. وثمّن القنصل المصري دور الإعلام الإماراتي في ترسيخ المكانة الريادية على المستوى المحلي والدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود التي يقوم بها في نشر قيم التسامح، وتشكيل الوعي من خلال نشر الأخبار الموثوقة.

وأعرب عن سعادته بالزيارة التي يتطلع من خلالها إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات، والتي تتكامل مع العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

عمق العلاقات

ورحب سعود الدربي بزيارة القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتعزز العلاقات الإماراتية – المصرية، وإبراز النجاحات التنموية التي تحققها مصر، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، بما يدعم الدور التنموي للإعلام، ويعزز العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.