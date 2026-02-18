«الهلال الأحمر»: بدعم رئيس الدولة.. الهيئة من أكبر المنظمات المانحة للمساعدات

أكد مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهمية الدعم الذي تجده الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما أهلها لتكون من أكبر المنظمات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية إقليمياً ودولياً. وأشار المجلس إلى أن الهيئة وسعت نشاطها الإغاثي والإنساني والتنموي الخارجي، مواكبة للأزمات الحادة والكوارث الطبيعية والطوارئ التي شهدتها العديد من الدول حول العالم، وذلك بفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس المجلس، والتي اطلع فيه على إنجازات الهيئة خلال العام الماضي من خلال التقارير التي قدمها أحمد ساري المزروعي، الأمين العام للهيئة، حيث بلغت تكلفة البرامج والمشاريع المنفذة العام الماضي داخل الدولة وخارجها، 924 مليوناً و345 ألف درهم، منها 255 مليوناً و820 ألفاً و550 درهماً، عبارة عن قيمة تلك البرامج والمشاريع على الساحة المحلية استفاد منها 218 ألفاً و540 شخصاً في جميع مناطق الدولة، فيما بلغت خارج الدولة 668 مليوناً و524 ألفاً و525 درهماً، استفاد منها 15.6 مليون شخص في عشرات الدول.

كما اطلع مجلس إدارة الهلال الأحمر في اجتماعه على إجراءات تطوير استراتيجية 2026-2029 بالتوافق مع منظومة مجلس الوزراء.

إلى ذلك استعرض مجلس الإدارة المشاريع والمبادرات المجتمعية التي نفذتها الهيئة العام الماضي، والاتفاقيات التي أبرمتها مع العديد من الجهات لتوثيق عرى الشراكة معها خدمة للقضايا الإنسانية وبحث العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة، وتفعل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.

وأكد معالي الدكتور حمدان المزروعي أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في تحركات هيئة الهلال الأحمر على ساحتها المحلية، وتواجدها في جميع مناطق الدولة بمساعداتها الإنسانية وبرامجها المجتمعية، وأضاف: إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة ستظل دافعاً لنا جميعاً لتقديم المزيد من المبادرات والأنشطة والبرامج التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية، وشدد على أهمية المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق الهيئة في ظل التحديات الإنسانية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال إن تلك التحديات فرضت أسلوباً جديداً في العمل والحركة لتلبية متطلبات العمل الإنساني المتزايدة بسبب الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم.

ونوه بأن الهيئة تتابع عن كثب المتغيرات على الساحة الإنسانية الدولية، وتعمل على مواكبتها عبر الخطط المعدة بعناية، والاستراتيجيات الاستباقية والاستشرافية التي تراعي متطلبات العمل الإنساني المستقبلية وتواكبه بالمزيد من المبادرات النوعية التي تعزز مكانة الدولة الرائدة في هذا المجال الحيوي.

وقال أحمد ساري المزروعي، إن الهيئة تسترشد برؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مجالات العمل الإنساني والتنموي، وتمضي قدماً في ترقية برامجها ومشاريعها من أجل تحقيق الأثر الإنساني المنشود محلياً وخارجياً، مشدداً على أن العام الحالي سيشهد المزيد من المبادرات التي تحقق الاستدامة في العطاء وتفي بمتطلبات الشرائح والفئات التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها.