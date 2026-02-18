حاكم عجمان: الاستثمار في العلم والعقول رهان رابح لصناعة المستقبل

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في الديوان الأميري، رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان برئيس جامعة القاهرة والوفد المرافق له من وزارة التعليم العالي المصرية، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات المعرفية لما فيه مصلحة الجانبين. وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، والحرص الدائم على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي اللذين يعتبران ركيزة متينة للتنمية المستدامة. وأضاف سموه، أن الاستثمار في العلم والعقول رهان رابح لصناعة مستقبل مشرق، ونحن في عجمان نولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة التعليم العالي من خلال تبادل الخبرات التعليمية والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العريقة كجامعة القاهرة، بما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية.